Dow Jones tem melhor dia desde 6 de janeiro após rali da Apple e dados de emprego

Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 19:07

Por Caroline Valetkevitch

(Reuters) – Os índices de ações nos Estados Unidos fecharam em forte alta nesta sexta-feira, com o Dow Jones registrando seu maior ganho percentual em um dia desde 6 de janeiro e com os papéis da Apple subindo após resultados positivos, enquanto dados de emprego nos EUA apontaram para um mercado de trabalho resiliente.

Somando-se ao impulso de alta, as ações dos bancos regionais se recuperaram de quedas ligadas ao colapso do First Republic Bank.

Resultados trimestrais da Apple também animaram investidores preocupados com uma possível recessão. As ações da fabricante do iPhone atingiram seu nível mais alto em cerca de nove meses, e terminaram em alta de 4,7%, em seu maior ganho percentual diário desde novembro.

A ação foi a maior influência positiva nos três principais índices de ações dos EUA.

O relatório do Departamento do Trabalho dos EUA mostrou que o crescimento do emprego acelerou em abril e os ganhos salariais aumentaram de forma sólida, uma indicação de que o mercado de trabalho permanece forte, apesar dos recentes aumentos nos juros pelo Federal Reserve.

O Dow Jones subiu 1,65%, para 33.674,38 pontos. O S&P 500 ganhou 1,85%, para 4.136,25 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 2,25%, para 12.235,41 pontos.

O Dow Jones e o S&P 500 ainda registraram perdas na semana, no entanto, enquanto o Nasdaq encerrou com um leve ganho na semana.

A Apple impulsionou ganhos em outras ações de tecnologia, mas todos os 11 principais setores do S&P 500 subiram no dia.

