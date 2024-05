Dow Jones tem melhor dia do ano e Nasdaq quase zera perdas no final do pregão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/05/2024 - 18:01 Para compartilhar:

Os principais índices acionários de Nova York tiveram comportamentos divergentes nesta sexta-feira, 31, após a divulgação da inflação PCE em linha com o esperado nos EUA. Uma vertiginosa recuperação das ações de tecnologia praticamente zerou as perdas do Nasdaq nos últimos instantes do pregão, enquanto a Salesforce se recompôs do tombo da véspera e ajudou o Dow Jones a subir 1,5%.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,51%, aos 38.686,32 pontos, o maior avanço diário de 2024 até agora. O S&P 500 ganhou 0,80%, aos 5.277,51 pontos, enquanto o Nasdaq cedeu 0,01% aos 16.735,02 pontos. Na semana, houve perdas de 0,98%, 0,51% e 1,10%, respectivamente. Em maio, Dow Jones subiu 2,30%, S&P 500 ganhou 4,80% e Nasdaq avançou 6,88%.

Em destaque, a ação da Salesforce saltou 7,54%, após ter desabado quase 20% na véspera, na esteira de balanço que mostrou projeção de receita aquém do esperado. Por outro lado, Nvidia cedeu 0,78%. Dell e Marvell Technologies desabaram 17,87% e 10,46%, respectivamente, após balanços mal recebidos.

As principais empresas de tecnologia passaram boa parte do dia no vermelho, mas registraram uma rápida recuperação nos minutos finais. O contínuo alívio nos Treasuries ajudou, com sinal positivo do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês), que subiu à taxa anualizada de 2,7% em abril.

Em resposta, a curva futura consolidou a aposta majoritária de que o Federal Reserve (Fed) abrirá o ciclo de relaxamento monetário em setembro, conforme mostrou a plataforma de monitoramento do CME Group.

“Acho que acabaremos com a inflação não sendo uma preocupação tão grande como é agora. O Fed vai querer se concentrar mais no crescimento da economia”, disse Jimmy Lee, CEO do The Wealth Consulting Group, uma empresa de investimentos com US$ 5 bilhões em ativos sob gestão.

Lee recomenda a busca por ações cíclicas, particularmente nos setores financeiro e industrial. Small-caps e fundos de mercado imobiliário também devem começar a recuperar, disse ele à Barron’s.

*Com informações da Dow Jones Newswires