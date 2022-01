Dow Jones sobe após dados de preços ao produtor; Nasdaq cai

Por Bansari Mayur Kamdar e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – O Dow Jones subia nesta quinta-feira, depois de alta mais lenta dos preços ao produtor em dezembro nos Estados Unidos ter alimentado esperanças de que a inflação potencialmente atingiu seu pico, com quedas em ações de saúde e empresas de megacapitalização pressionando o S&P 500 e o Nasdaq.

O índice de preços ao produtor subiu 0,2% no mês passado, depois de avançar 0,8% em novembro, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira, em meio à queda nos custos de bens e sinais de que o aperto nas cadeias de oferta começou a diminuir.

Nos 12 meses até dezembro, o índice saltou 9,7%, abaixo da expectativa de 9,8% em pesquisa da Reuters.

“Investidores estão buscando sinais de moderação nos problemas na cadeia de oferta, uma vez que a queda nos custos de insumos vai sinalizar alívio no peso dos preços ao consumidor”, disse John Lynch, chefe de investimento da Comerica Wealth Management.

Nove dos 11 principais setores do S&P 500 registravam ganhos, com ações cíclicas, como as financeiras, industriais e de energia, liderando os ganhos.

Às 14:00 (de Brasília), o índice Dow Jones subia 0,54%, a 36.486,10 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,02%, a 4.727,17 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,47%, a 15.116,96 pontos.

