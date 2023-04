Dow Jones recua e S&P 500 fica estável após ganhos de empresas de tecnologia médica e queda da Netflix

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 19/04/2023 - 18:35 Compartilhe

Por Lewis Krauskopf e Sruthi Shankar e Ankika Biswas







(Reuters) – O índice S&P 500 encerrou o pregão quase sem alteração nesta quarta-feira, enquanto o Dow Jones recuou, conforme investidores digeriram um conjunto misto de balanços corporativos, que incluíram relatórios favoráveis de empresas de tecnologia médica, compensados pela fraqueza das ações da Netflix.

O Dow Jones foi pressionado por quedas nos papéis da Walt Disney e UnitedHealth Group, após os resultados de rivais em seus respectivos setores.

Os principais índices de ações têm estado bastante estáveis ​​durante os primeiros estágios da temporada de balanços corporativos do primeiro trimestre, que investidores esperam mostrar resultados mornos.

O Dow Jones caiu 0,23%, para 33.897,01 pontos. O S&P 500 perdeu 0,01%, a 4.154,52 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,03%, para 12.157,23 pontos.

O defensivo setor de serviços públicos obteve melhor desempenho entre os setores do S&P 500, em alta de 0,8%.

Os investidores estão à procura de sinais nos balanços corporativos de que a inflação pode estar elevando os custos ou prejudicando os gastos do consumidor, em meio a temores de que a economia esteja à beira de uma desaceleração.

As ações da Netflix caíram 3,2% depois que a pioneira em streaming de vídeo ofereceu uma previsão pior do que a esperada. As ações da rival de streaming Disney caíram 2,2%.







