Dow Jones fecha em máxima recorde com otimismo após dados de seguro-desemprego

Por Shreyashi Sanyal e Krystal Hu

(Reuters) – O índice Dow Jones encerrou em uma máxima recorde nesta quinta-feira, sustentado por otimismo vindo de dados semanais de pedidos de auxílio-desemprego, enquanto as ações das fabricantes de vacinas caíram depois que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apoiou planos de quebra de patentes dos imunizantes contra a Covid-19.

Impulsionado pela Apple Inc, o S&P 500 subiu depois de um relatório do Departamento do Trabalho mostrar que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego totalizaram 498 mil, ajustados sazonalmente, na semana encerrada em 1º de maio, em comparação a 590 mil na semana anterior.

Os investidores aguardam um relatório mais abrangente sobre a folha de pagamento não agrícola, a ser divulgado na sexta-feira, em busca de pistas sobre a força do mercado de trabalho e, potencialmente, a posição do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) acerca da política monetária.

“Os investidores são encorajados pelas baixas taxas de juros e pelo estímulo que o governo está colocando na economia. Também estamos vendo aumentos substanciais nas projeções econômicas e nas previsões de lucros”, disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

As empresas farmacêuticas recuaram depois que a Casa Branca disse que Biden tomou a decisão de apoiar uma proposta de suspensão dos direitos de propriedade intelectual das vacinas contra a Covid-19.

As ações da Pfizer Inc e Moderna Inc caíram 1% ou mais. Johnson & Johnson e Novavax Inc terminaram em alta depois de passar grande parte do dia em território negativo.

O índice de biotecnologia da Nasdaq caiu 0,4%.

As ações da Moderna reduziram algumas perdas depois que a companhia disse que países ao redor do mundo continuariam comprando sua vacina contra a Covid-19 por anos, mesmo que as patentes das vacinas fossem quebradas. O segmento financeiro do S&P 500 teve o melhor desempenho entre 11 setores, com alta de 1,4%.

“Um setor no qual estamos vendo muitas oportunidades é o financeiro. Vemos como um setor que deve se beneficiar de taxas de juros mais altas e de uma recuperação econômica mais forte”, disse Ann Guntli, gerente de portfólio da RMB Capital, com sede em Chicago.

As ações da Microsoft Corp, Apple, Facebook e Amazon.com Inc aumentaram mais de 1%.

O índice Dow Jones subiu 0,93%, aos 34.548,53 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,82%, para 4.201,62 pontos. O Nasdaq subiu 0,37%, para 13.632,84 pontos.

Veja também