Dow Jones encerra em máxima recorde; Nasdaq recua com ações de tecnologia

Por Krystal Hu e Shreyashi Sanyal

(Reuters) – O índice Dow Jones encerrou em uma máxima recorde nesta quarta-feira, enquanto o Nasdaq abandonou os ganhos de mais cedo e fechou em queda.

Os setores de energia e materiais básicos deram prosseguimento ao impulso visto nesta semana, liderando ganhos entre seus pares no S&P 500. Serviços públicos e o setor imobiliário, considerados defensivos, lideraram as baixas.

“Os setores de energia, financeiro, de materiais básicos e industrial estão com desempenho superior. Eles tendem a ser setores cíclicos e a se beneficiar durante períodos em que as economias estão reabrindo e se expandindo”, disse Terry Sandven, estrategista-chefe de ações da U.S. Bank Wealth Management.

O índice Philadelphia de semicondutores se recuperou de uma onda de vendas ocorrida na terça-feira.

Mas as empresas de tecnologia de enorme valor de mercado (megacaps) Amazon.com Inc, Facebook Inc e Alphabet Inc caíram.

O índice Dow Jones subiu 0,29%, a 34.230 pontos, enquanto o S&P 500 ganhou 0,070354%, a 4.168 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,37%, a 13.582 pontos.

