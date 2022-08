Dow Jones e S&P 500 fecham em alta com impulso de Walmart e outras varejistas

reuters 16/08/2022 - 17:40 Compartilhe

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK(Reuters) – O Dow Jones e o S&P 500 fecharam em alta nesta terça-feira, com as varejistas Walmart e Home Depot avançando após resultados e perspectivas mais fortes do que o esperado, enquanto as ações de tecnologia caíram e pesaram no Nasdaq.

Os setores de consumo discricionário e básico do S&P 500, subiram acentuadamente, assim como o índice de varejo.

Segundo dados preliminares, o S&P 500 subiu 0,20%, para 4.305,78 pontos, enquanto o Nasdaq Composite caiu 0,19%, para 13.103,14 pontos. O Dow Jones teve alta de 0,72%, para 34.151,90 pontos.