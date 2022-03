Dow Jones e S&P 500 caem após 4 dias de ganhos em meio a bombardeios russos na Ucrânia

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) – As ações dos Estados Unidos caíram nesta quarta-feira, com os índices Dow Jones e S&P 500 encerrando uma sequência de quatro sessões de ganhos após declínio nos sinais de progresso nas negociações de paz entre Ucrânia e Rússia e em meio a perspectiva de que posicionamento mais agressivo do banco central dos EUA no combate à inflação possa reprimir o crescimento econômico.

O S&P 500 recuperou mais de 5% em março, depois de iniciar o ano com duas quedas mensais consecutivas. Ainda assim, o índice de referência está a caminho de seu primeiro declínio trimestral desde o primeiro trimestre de 2020, quando a pandemia de Covid-19 nos EUA estava com força total. Os preços das ações têm reagido às notícias sobre negociações para resolver o impasse gerado pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Preços de commodities, como petróleo e metais, saltaram desde o início da guerra e alimentaram a inflação norte-americana já em alta.

O índice S&P 500 fechou em queda de 0,63%, a 4.602,45 pontos. O Dow Jones caiu 0,19%, a 35.228,81 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuou 1,21%, a 14.442,28 pontos. O índice de energia do S&P 500 teve a maior alta na sessão, com ganho de 1,17%. O setor avançou quase 40% este ano, o que marcaria seu desempenho trimestral mais forte de todos os tempos. O setor é atualmente um dos três únicos positivos no ano e ultrapassou em muito o desempenho mais próximo, do índice de serviços públicos, que subiu quase 4% no ano, mas fechou em um recorde de alta pelo quarto pregão consecutivo.

