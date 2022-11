Dow Jones cai antes de discurso de Powell e ações da Tesla impulsionam Nasdaq

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 30/11/2022 - 13:42 Compartilhe

Por Shreyashi Sanyal

(Reuters) – Wall Street tinha resultados mistos nesta quarta-feira, com os índices Dow Jones e S&P 500 em queda antes dos comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, mais tarde, enquanto as ações da Tesla estavam entre os principais impulsos para o Nasdaq depois que as vendas da empresa na China quase dobraram.

O discurso de Powell será acompanhado de perto em busca de sinais de desaceleração no ritmo de alta da taxa de juros pelo banco central dos Estados Unidos, bem como para avaliar a saúde geral da economia norte-americana.

“O mercado está esperando que ele (Powell) diga que talvez não façamos a alta de 75 pontos-base… Quando as pessoas ouvem o chair do Fed falar, elas estão esperando por aquela pequena dica”, disse Joe Saluzzi, co-gerente de operações da Themis Trading.

Os papéis da Tesla subiam 1,7%, o maior desempenho entre as ações de crescimento, que incluem Apple, Microsoft, Amazon.com e Alphabet, todos em alta de 0,6% a 1,2%.

Às 12:08 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,46%, para 33.696,53 pontos. O S&P 500 recuava 0,12%, para 3.952,79 pontos. O Nasdaq subia 0,43%, para 11.031,24 pontos.

