Dow Jones bate recorde no fechamento

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/10/2024 - 18:49

Wall Street fechou em alta nesta quarta-feira, impulsionada pelo setor de energia nuclear, após o anúncio de um investimento importante da Amazon.

O Dow Jones bateu um recorde no fechamento – o 47º do ano -, avançando 0,79%, e o Nasdaq subiu 0,28%. O S&P 500 teve alta de 0,47%.

O pregão foi beneficiado pelo apetite dos investidores por setores que não as novas tecnologias, o que permitiu ao Dow Jones brilhar mais do que o Nasdaq.

O mercado recebeu dois bons impulsos: do setor de energia nuclear, depois que a Amazon anunciou três acordos com empresas desse setor, e de uma série de resultados corporativos melhores do que o esperado, principalmente no setor de finanças.

