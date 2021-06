Dow cai mais de 1% após comentários “hawkish” de Bullard

(Reuters) – O índice Dow Jones caía mais de 1% nesta sexta-feira depois que o presidente do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard, disse que a inflação está mais forte do que o previsto e que o Fed levará várias reuniões para descobrir como reduzir seu estímulo.

O Dow Jones e o referencial &P 500 avançam para seu pior desempenho no dia em um mês após Bullard dizer que estava entre as sete autoridades do Fed que veem aumentos nos juros para conter a inflação a partir do ano que vem.

O índice de volatilidade CBOE, indicador do medo de Wall Street, disparou para 20,60 pontos após os comentários de Bullard, atingindo seu patamar mais alto desde 21 de maio.

“O comentário gerou preocupações sobre a inflação e as pessoas estão questionando o quanto ela será realmente transitória, com a maioria dos dados mostrando ganhos superiores a 3% até o final deste ano”, disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

Os principais índices de Wall Street foram sacudidos nesta semana depois que o Fed inesperadamente sinalizou que poderá começar a reduzir seu enorme estímulo mais cedo do que o esperado, deixando S&P 500 a caminho de interromper que estava no curso de uma sequência de três semanas em alta.

No entanto, os investidores retornaram às ações de gigantes de tecnologia, especialmente na quinta-feira, com foco na projeção do Fed de que a economia crescerá 7% neste ano, mais rápido do que o esperado.

Às 11:52 (horário de Brasília), o índice Dow Jones caía 1,47%, a 33.326 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,817175%, a 4.187 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuava 0,42%, a 14.102 pontos.

(Por Sagarika Jaisinghani, Medha Singh e Shashank Nayar em Bengaluru)

