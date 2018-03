Dovizioso domina treinos livres na etapa do Catar, a 1ª do ano da MotoGP

O italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, dominou nesta sexta-feira o primeiro dia de treinos livres para a etapa do Catar da MotoGP, no circuito de Losail, que inaugura a temporada 2018.

O atual vice-campeão do mundo foi o mais rápido no somatório das duas sessões. Sua melhor volta aconteceu na segunda, com o tempo de 1min54s361. Logo atrás ficou seu companheiro de equipe e compatriota, Danilo Petrucci. O espanhol Álex Rins, da Suzuki, ficou em terceiro lugar.

Atrás do trio apareceu o espanhol Jorge Lorenzo, da Ducati, e o italiano Andrea Iannone, da Suzuki, fechando o Top 5. O campeão da última temporada, o espanhol Marc Márquez, da Honda, fez apenas o sexto melhor tempo.

O espanhol Dani Pedrosa, o inglês Cal Crutchlow e o italiano Valentino Rossi aparecem logo atrás, com tempos muitos próximos, separados apenas em 0s003. O francês Johann Zarco fechou o Top 10. O vencedor da etapa do Catar do ano passado, o espanhol Maverick Viñales não conseguiu fazer um bom tempo e terminou em 11º.

O treino classificatório para a etapa inaugural da temporada acontece neste sábado, às 13h20. A largada da corrida está programada para domingo, às 13h.