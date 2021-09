Douglas Tanque é apresentado como reforço do Khor Fakkan, dos Emirados Árabes Brasileiro deixa o Paços de Ferreira, de Portugal, como maior artilheiro da história do clube

O atacante brasileiro Douglas Tanque deixou o Paços de Ferreira, de Portugal, e é o mais novo reforço do Khor Fakkan, dos Emirados Árabes. Apresentado nos últimos dias, o atleta, que já pode fazer sua estreia na equipe do Oriente Médio, falou sobre sua passagem na equipe lusitana e projetou o futuro na nova equipe.

– Primeiramente, quero agradecer a todos do Paços pelos três anos incríveis que vivi lá. Eu me despeço com um título, um acesso, mais de 100 jogos e 38 gols que me fizeram entrar para a história do clube, o que muito me honra e me orgulha. Estarei sempre na torcida pelos Castores. E estou feliz demais por esse novo desafio. Fui muito bem recebido e vou procurar fazer o meu melhor – disse Douglas Tanque, que é o maior artilheiro da história do Paços de Ferreira.

Regularizado, Douglas Tanque pode entrar em campo pela primeira vez na próxima quarta-feira, quando o Khor Fakkan encara o Emirates Club, pelo Campeonato Emiradense, em casa. Para o empresário do atleta, Cleber Desiderio, a passagem do brasileiro será positiva no novo clube.

– O mundo árabe é um ponto estratégico na carreira dele. Ele está num caminho muito bom para, de fato, alçar voos ainda maiores. Douglas está feliz, motivado e consciente do que tem que fazer. Sabe que veio numa situação confortável financeiramente, mas que pode conseguir coisas maiores esportivamente. E é nisso que ele foca, é muito profissional. O clube o acolheu muito bem, o que é fundamental para a adaptação dele. O cenário é favorável para que as coisas aconteçam – disse Desiderio.

