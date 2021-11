Douglas Souza fecha parceria com Facebook para criação de conteúdo de eSports Ponteiro da Seleção Brasileira de vôlei se juntou ao time de criadores do 'Facebook Gaming'

O ponteiro Douglas Souza entrou para a equipe de criadores de conteúdo do ‘Facebook Gaming’ neste mês de novembro. O atleta da Seleção Brasileira de vôlei fará transmissões semanais para a plataforma do Meta sobre ‘League of Legends’. Douglas Souza já possui um canal no YouTube dedicado ao tema.

– É uma grande honra participar desse projeto. Amo games, League of Legends e quem acompanhar não vai se arrepender, porque vai ser muito divertido. Estou muito empolgado em poder compartilhar mais esse trabalho! – garantiu Douglas Souza.

A parceira de conteúdo conta ainda com mais de 100 vídeos e Reels exclusivos que serão publicados, ao longo de um ano, em sua conta no Instagram. Douglas Souza conquistou uma legião de fãs durante os jogos olímpicos deste ano e já conta com mais de 3 milhões de seguidores, o que o colocou como o atleta de vôlei com mais seguidores no mundo.

– Queremos que os criadores de conteúdo possam construir comunidades vibrantes e engajadas em nossas plataformas e estamos animados com a chegada do Douglas no nosso time de gaming creators. Um atleta de alta performance que encontrou no ‘Facebook Gaming’ e no Instagram um espaço de conexão com fãs, comunidades e marcas – contou o gerente de parcerias do Facebook Gaming, William Pimenta.

