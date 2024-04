Douglas recusa convocação de Bernardinho para a seleção de vôlei: ‘Ciclo encerrado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/04/2024 - 21:30 Para compartilhar:

Convocado por Bernardinho para se juntar à seleção brasileira masculina de vôlei nos treinos de preparação para a Superliga, o ponteiro Douglas Souza se manteve firme em sua decisão de não defender mais o Brasil, tomada após os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021. Em publicação nas redes sociais, pouco depois de a lista ser divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), o jogador reiterou sua escolha e afirmou que não vai se juntar aos demais companheiros no Centro de Treinamento de Saquarema.

“Boa noite pessoal. Há pouco foi divulgada a notícia da minha convocação para seleção brasileira. Quero informar que minha decisão de não voltar para a seleção já havia sido tomada desde os Jogos Olímpicos de Tóquio e não mudou. Eu já havia informado a CBV desta decisão. Sou imensamente grato a todos que torcem por mim e me apoiaram neste tempo em que estive com a nossa seleção. Agradeço aos meus treinadores e companheiros de seleção por este tempo em que estivemos juntos e conquistamos tantas vitórias, mas meu ciclo com a camisa da seleção já foi encerrado. Sigo agora somente com meu clube e desejando muito sucesso para a seleção brasileira de vôlei”, escreveu.

Anunciado como treinador da seleção masculina de vôlei no final do ano passado, Bernardinho fez sua primeira convocação nesta segunda-feira, de olho no primeiro período preparatório para a Liga das Nações. A principal novidade da lista era justamente a presença de Douglas, que, logo após a última Olimpíada, decidiu se dedicar apenas ao vôlei de clubes para cuidar da saúde mental e ter mais tempo para a família.

Douglas chegou a ficar sem clube entre o fim de 2021 e o meio de 2022, até assinar com o Farma Conde/São José, equipe que defende desde então. Campeão olímpico em 2016, o jogador potencializou sua imagem durante a Olímpiada passada ao angariar seguidores nas redes sociais, graças aos vídeos que fazia em seu quarto na Vila Olímpica. Junto a isso, virou uma importante voz da comunidade LGBTQIA+ no esporte.

Em março do ano passado, ao interagir com seguidores no Instagram, reforçou que não pensava em voltar para a seleção brasileira. “Recebo essa pergunta diariamente, e a resposta vai ser sempre a mesma: não. Zero chance de voltar para a seleção. Estou muito feliz fazendo o que estou fazendo, sabendo que em um mês e meio vou ter férias, um tempo para mim, para o meu namorado, para cuidar da minha família, viajar, para não fazer nada se eu quiser. Estou bem assim.”

VEJA A LISTA DE CONVOCADOS:

LÍBEROS: Alê Elias e Maíque

PONTEIROS: Arthur Bento, Daniel Muniz, Douglas Souza e Paulo

LAVANTADORES: Brasília e Gustavo Cardoso

OPOSTO: Felipe Roque

CENTRAIS: Isac, Judson, Lucão e Otávio

Maique – líbero

JOGADORES CONVIDADOS

Gustavo Cardoso – levantador

Maicon – ponteiro