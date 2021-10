Douglas marca, e PAOK vence o quarto jogo consecutivo no Campeonato Grego Volante de 24 anos faz o terceiro gol na vitória por 3 a 1 sobre o Ofi Crete. Time dele assume a liderança, mas pode ser ultrapassado ainda neste domingo

Com um gol do volante brasileiro Douglas Augusto, o PAOK derrotou, neste domingo, o Ofi Crete, por 3 a 1, fora de casa, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Grego. Os outros gols foram anotados por Swiderski e Kurtic. Adil Nabi descontou para os donos da casa já no apagar das luzes.

Com o resultado, o PAOK chegou à quarta vitória seguida e agora lidera a competição, com 12 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Oympiacos, que começou a rodada com 10 e tem clássico nesta tarde com o Panathinaikos. A equipe de Douglas voltará a jogar pela competição no próximo dia 17, quando receberá o Volos, após a Data-Fifa de outubro.

“Estamos vivendo um momento muito bom dentro da competição e hoje conseguimos manter esse bom nível e conquistar mais um importante resultado. Essa sequência de vitórias nos colocou na briga pela liderança e nosso objetivo é manter essa regularidade nas próximas rodadas. Fico feliz por ter marcado meu primeiro gol na temporada e vou seguir focado para continuar ajudando o time da melhor forma possível”, destacou o ex-jogador de Fluminense e Corinthians, atualmente com 24 anos.

