Douglas Luiz e Alisha Lehmann, jogadores da Juventus, têm casa invadida na Itália

Douglas Luiz, meia da seleção brasileira e da Juventus, e Alisha Lehmann, atacante do mesmo time italiano, tiveram a casa invadida por ladrões na noite do último sábado, em Turim, na Itália. De acordo com a imprensa local onze relógios foram roubados além de joias avaliadas em meio milhão de euros. O casal não estava em casa no momento.

Alisha estava em Milão, concentrada com a equipe da Juventus para o jogo deste domingo contra a Internazionale. Já Douglas estava jogando pela Juventus, contra a Lazio, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano.

Ao chegar em casa depois da vitória por 1 a 0, o brasileiro viu o local revirado e notou a falta dos objetos. A polícia foi chamada e abriu uma investigação.

O casal se mudou este ano para a cidade e vive em uma das zonas mais prestigiadas de Turim, onde moram outros atletas de futebol. Por conta disso, a região virou um ‘atrativo’ para ladrões. Kaio Jorge e Moise Kean foram outros atletas que sofreram prejuízos.