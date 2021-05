Douglas Coutinho faz balanço e cita aprendizados em temporada nos Emirados Árabes Atacante disputou a liga nacional do país pelo Al-Fujairah

O brasileiro Douglas Coutinho, de 27 anos, estava no Operário no início da temporada de 2020, e após ser um dos destaques da equipe, reforçou o Al-Fujairah, que disputou a primeira divisão nacional na atual temporada.

O atacante marcou três gols nos 13 jogos disputados pela equipe e foi peça importante para o clube de Dubai. O atleta falou sobre os aprendizados, apesar de não ter sido sua primeira experiência fora do Brasil.

– Foi uma experiência diferente, um país com muitas diferenças de cultura comparado ao Brasil, então no começo a gente leva um tempo para se adaptar e se acostumar. Mas consegui mostrar o meu futebol, ajudar a equipe como foi possível na temporada – disse

Douglas Coutinho havia marcado nove gols na temporada de 2020 pelo Operário antes de deixar a equipe rumo aos Emirados Árabes. O jogador já havia acumulado experiências no futebol estrangeiro quando defendeu o Braga, de Portugal, e o Seoul E-Land, da Coreia do Sul.

O jogador falou sobre os novos aprendizados da sua mais recente experiência.

– É uma competição com equipes e atletas de muita qualidade, foi minha primeira experiência no país e acredito que é muito importante para um atleta ter contato e experiência com diferentes estilos – finalizou.

