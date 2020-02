Douglas Costa sente lesão e pode desfalcar a Juventus na Liga dos Campeões

Uma lesão muscular na perna direita deve deixar o atacante brasileiro Douglas Costa fora da equipe da Juventus por até três semanas. A contusão ocorreu no último sábado, durante a derrota da equipe de Turim para o Verona por 2 a 1, fora de casa, em duelo válido pela 23.ª rodada do Campeonato Italiano.

O jogador canhoto foi substituído, aos 25 minutos da etapa final, pelo britânico Aaron Ramsey, quando o placar ainda era favorável para a Juventus.

“Os exames médicos mostraram, nesta segunda-feira pela manhã, uma contusão de grau pequeno no bíceps femural da perna direita. Estima-se que o período para uma recuperação completa seja de 15 a 20 dias”, informou um comunicado da comissão médica da equipe italiana.

Com isso, Douglas Costa vai desfalcar a Juventus, que lidera o Campeonato Italiano ao lado da Inter de Milão (ambas com 54 pontos), nesta quinta-feira, diante do Milan, no estádio San Siro, em Milão, pela partida de ida das semifinais da Copa da Itália.

O brasileiro ainda não deverá atuar em mais dois duelos pelo Campeonato Italiano: Brescia (domingo) e SPAL (dia 21). Os médicos vão trabalhar para que ele possa se recuperar a tempo de entrar em campo, no dia 26, diante do Lyon, na França, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.