Douglas Costa lamenta derrota do Grêmio e tenta explicar má fase do time: ‘São muitos fatores’ Camisa 10 anotou o único gol da equipe, mas não escapou das vaias da torcida gremista

Neste domingo, o Grêmio recebeu o Sport na Arena e foi derrotado por 2 a 1, pelo Brasileirão. Vaiado pela torcida que compareceu ao estádio, o meia-atacante Douglas Costa marcou o único gol do time e falou sobre o confronto.

– O gol apareceu, mas no momento difícil para nós. Eu fico triste pela paciência que não tivemos hoje. Tentamos martelar, mas tomamos o primeiro, o segundo. São muitos fatores, muitos jogadores se conhecendo. Me cobro bastante. Futebol é extraordinário e na próxima quarta tentaremos reverter esta situação – afirmou ao Premiere.



Com 22 pontos conquistados, o Grêmio termina a rodada na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro.

