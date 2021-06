Douglas Costa é relacionado e estreia fica próxima de acontecer Meia-atacante é uma das novidades do Grêmio para encarar o Sport

Agora é oficial. Douglas Costa, a principal contratação do Grêmio para a temporada, está relacionado para encarar o Sport, nesta quinta-feira, na Ilha do Retiro.

Ao longo da semana, o meia-atacante aumentou a carga de trabalho junto com o grupo de Tiago Nunes e recebeu a oportunidade de atuar no jogo da 4ª rodada do Brasileirão.

Titular?

Mesmo com a grande chance de reestrear pelo clube do coração, a tendência é que Douglas Costa inicie o confronto no banco de reservas.

Confira a provável escalação do Tricolor: Paulo Victor; Rafinha, Geromel, Kannemann e Cortez; Thiago Santos, Luiz Fernando (Douglas Costa), Matheus Henrique, Jhonata Robert e Ferreira; Diego Souza.

