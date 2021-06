Douglas Costa e Nathália Félix se casam no civil

O jogador Douglas Costa oficializou o relacionamento com a noiva, Nathália Félix. Os dois, que estão hospedados no Copacabana Palace, se casaram no civil após o hotel ter cancelado a festa por causa da pandemia. Imagens dos dois foram compartilhadas pelo casal nesta quarta-feira, acompanhadas de declarações de amor.

“Quanta intimidade existe entre a gente. A vida me deu você de presente, Nathália”, diz o jogador de futebol, através da web. A jovem, por sua vez, também demonstrou o seu amor e carinho pelo amado: “Ontem namorada , noiva… Agora sua mulher.”

A pincípio, Douglas Costa e Nathália teriam o show de Belo durante os festejos, mas o cantor declinou após o hotel ter sido multado em R$ 15 mil por conta de uma outra festa há algumas semanas.

A cerimônia foi pensada com bastante antecedência. Em recente viagem à Turquia, Douglas Costa e Nathália chegaram a fazer um ensaio pré-casamento. Agora, resta a viagem para Punta Cana, na República Dominicana, onde os dois também irão se casar.

