Douglas Costa dá receita para o Grêmio: ‘Tem que ganhar e reverter a situação’

A campanha do Grêmio no Campeonato Brasileiro segue decepcionante, agora entristecendo a sua torcida que voltou à Arena nesta noite e presenciou a derrota para o Sport, por 2 a 1, pela 23ª rodada. Perto de oito mil gremistas trocaram a esperança pelas vaias após o jogo. Para o meia Douglas Costa, que marcou o gol gremista, é preciso enfrentar esta situação negativa de frente.

“Eu tenho me cobrado bastante. É preciso vir aqui, ganhar e mostrar que podemos reverter esta situação ruim”, disse. Sobre o jogo o atleta acha que a situação em campo foi ruim e acabou atrapalhando ainda mais. “Como nós tomamos um gol, nós tivemos que abrir e ficamos expostos. O time deles soube aproveitar e no final ficou difícil a gente se recuperar para, pelo menos, buscar o empate.”

Se a diretoria pensava em setembro já tem saído da zona de rebaixamento, o técnico Luiz Felipe Scolari, o Felipão, já avisou que espera terminar outubro numa situação um pouco melhor, pelo menos, respirando fora do Z4. Com 22 pontos, no momento, ocupa a 18ª posição, na frente apenas de Sport (20) e Chapecoense (11).

Independentemente disso, ele faz história no clube. Neste domingo igualou a marca de Oswaldo Rolla, o Foguinho, como segundo técnico que mais comandou o Grêmio, com 383 jogos. O líder é Renato Portaluppi, com 411 jogos. Felipão já vai poder bater a marca de Foguinho diante do Cuiabá, quarta-feira à noite, de novo na Arena Grêmio.

Mas o técnico vai ter dois desfalques para os próximos três jogos. O volante Villasanti e o atacante Borja vão servir suas seleções, paraguaia e colombiana, nas Eliminatórias Sul-Americanas, ficando fora também dos confrontos contra Santos e Fortaleza.

Veja também