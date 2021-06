Douglas Baggio destaca goleada do Novorizontino sobre o Ituano e ótima atuação contra o rival paulista Atacante do Tigre se comentou na partida participando de dois gols da equipe

O Grêmio Novorizontino goleou o Ituano por 4 a 1, fora de casa, pela segunda rodada da Série C. Com o resultado, o Tigre é o líder do grupo B, com seis pontos conquistados em duas partidas, garantindo o 100% de aproveitamento. Decisivo na vitória sobre o rival paulista, marcando um gol e concedendo uma assistência, o camisa 10 Douglas Baggio falou sobre a importância do resultado longe de casa na competição nacional e sobre o seu ótimo desempenho.

– Conquistamos um ótimo resultado frente a uma grande equipe. Soubemos controlar o jogo e isso foi determinante para o resultado. Estou feliz pelo gol e a assistência. É sempre bom marcar gol, ainda mais quando o resultado positivo é conquistado. Vamos seguir trabalhando forte. Tem muita competição pela frente. Nossa equipe está no caminho certo – disse o atacante do Tigre.

Com a semana cheia pela frente, o Grêmio Novorizontino já projeta o duelo contra o Oeste no próximo sábado no estádio Jorjão, casa do Novorizontino, pela terceira rodada do Brasileirão Série C e buscando seguir 100% nos torneio.

– Mais um adversário duro. Vamos jogar dentro de casa e temos que buscar os três pontos para se manter na parte alta da tabela. Teremos uma semana para trabalhar firme e absorver todas as orientações da comissão técnica. Será um grande duelo – finalizou o destaque do Tigre e esperança de gols da equipe.

Aos 26 anos, Douglas Baggio foi relevado pelo Flamengo, além do clube carioca, ele defendeu as cores do Ceará, Boa Esporte-MG, Luverdense, Mirassol, Brasil de Pelotas, Santo André e Goiás antes de chegar ao Grêmio Novorizontino.

