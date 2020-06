DOU Extra traz pedido de exoneração de Jeferson Bittencourt

Depois do anúncio da troca no comando do Tesouro Nacional, a ser efetivada no final do mês, com a saída de Mansueto Almeida e a nomeação de Bruno Funchal para o cargo, o Ministério da Economia tem mais uma baixa. O secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Fazenda, Jeferson Luis Bittencourt, está sendo exonerado do cargo, a pedido, segundo portaria publicada em edição extra do Diário Oficial que circula nesta noite. A exoneração é retroativa ao dia 20 de maio, segundo o ato publicado.

O nome de Bittencourt chegou a aparecer entre os cotados para substituir Mansueto. Funcionário de carreira do Tesouro Nacional, ele ocupava até então o posto de adjunto do secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues.

