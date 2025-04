DOU extra confirma encaminhamento ao Congresso do texto do PLDO 2026

O governo federal já encaminhou ao Congresso Nacional o texto do projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária de 2026 – o PLDO 2026. A mensagem confirmando o envio foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta terça-feira, 15.

O PLDO, apresentado há pouco pelos Ministérios do Planejamento e da Fazenda, confirma a meta fiscal para 2026 de 0,25% do PIB e também mantém os números de 2027 e 2028 – 0,50% e 1,00%, respectivamente. Para 2029, a meta é de superávit de 1,25%.