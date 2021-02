Dotz protocola pedido de registro de oferta pública de ações na CVM

A Dotz protocolou nesta segunda-feira seu pedido de registro de oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa possui um programa de fidelidade que permite acumular pontos para serem trocados por serviços e produtos.

A empresa registrou lucro bruto de R$ 99,571 milhões em 2020, queda de 16,3% em relação a 2019. Além disso, teve Ebtida negativo de R$ 2,743 milhões, ante resultado positivo de R$ 3,773 milhões no ano anterior. A receita líquida somou R$ 111,006 milhões, recuo de 12,7% na comparação anual.

A oferta terá como coordenador-líder o BTG Pactual, além da participação do Itaú BBA, do UBS BB e do Credit Suisse.

Segundo o prospecto preliminar, a companhia pretende utilizar os recursos captados no IPO para investimentos na plataforma tecnológica e digital Dotz, ampliação da participação da companhia nos negócios de fidelização, marketplace e techfin, potenciais aquisições estratégicas e pagamentos relacionados à operação de mezanino existente.

Veja também