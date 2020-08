Dossiê contra antifascistas entregue aos EUA cita jornalistas e professores

Dois jornalistas, seis radialistas e pelo menos 70 professores constam no dossiê que a Justiça diz ter sido elaborado pelo deputado estadual Douglas Garcia (PTB-SP) contra antifascistas. Segundo o parlamentar, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL) mandou o documento para a embaixada dos Estados Unidos. As informações são do Uol.

De acordo com o colunista Rogério Gentile, do Uol, o dossiê, que tem cerca de mil nomes, cita um repórter da rádio Uniara FM, de Araraquara (SP), e um jornalista que trabalha no sindicato dos metalúrgicos de São José dos Campos (SP).

Entre os seis radialistas citados, um trabalha na rádio Eldorado FM, empresa do grupo Estado. O documento também possui nome, telefone e endereço das escolas de quase 70 professores.

Na semana passada, o parlamentar do PTB foi condenado na última semana a indenizar uma mulher, a qual estava na listagem entregue pelo deputado, considerando os militantes como “terroristas”. A lista é diferente do relatório do Ministério da Justiça, também revelado pelo UOL, no qual consta o nome de 579 servidores e professores em prol do antifascismo.

Conforme informações do processo, o dossiê foi montado informalmente e coletado após pedido de Douglas nas redes sociais para que fossem encaminhadas denúncias para montar a lista.

Garcia negou que tenha sido parte integrante da montagem do documento com 56 laudas e dados pessoais, com fotografias de aproximadamente mil pessoas. No entanto, disse que mandou o dossiê para autoridades.

