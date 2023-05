Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 06/05/2023 - 17:49 Compartilhe

O Dortmund recebe o Wolfsburg neste domingo, às 12h30 (horário de Brasília), pela 31ª rodada da Bundesliga. A equipe de Edin Terzic busca se recuperar do tropeço para o Bochum e seguir na cola do Bayern de Munique em busca do título do Campeonato Alemão.

TUDO PELA VITÓRIA

– Sabemos que podemos vencer todos os jogos restantes, mas apenas se dermos o máximo. Essa é a tarefa para as próximas semanas. Existe uma vontade muito grande não só da cidade, dos torcedores, mas também entre nós. Apesar de todos os contratempos, ainda temos nosso objetivo ao alcance – disse Edin Terzic, técnico do Dortmund.

EM BUSCA DA EUROPA

Enquanto o Dortmund segue buscando o título do Campeonato Alemão, o Wolfsburg luta por uma vaga na próxima edição da Conference League. A equipe vem de duas vitórias consecutivas e precisa de mais um triunfo para ultrapassar o Bayer Leverkusen e alcançar a 6ª colocação na tabela.

FICHA TÉCNICA:

Dortmund x Wolfsburg

Data e horário: 7/5/2023, às 12h30 (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

Onde assistir: OneFootball

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

DORTMUND (Técnico: Edin Terzic)

Kobel; Ryerson, Sule, Hummels e Guerreiro; Bellingham, Can e Brandt; Malen, Haller e Adeyemi

Desfalques: Mateu Morey Bauza, Julien Duranville, Soumaila Coulibaly, Thomas Meunier e Nico Schlotterbeck (machucados)

WOLFSBURG (Técnico: Niko Kovac)

Casteels; Bornauw, Guilavogui, Fischer; Baku e Gerhardt, Arnold e Kaminski; Svanberg e Wimmer; Wind

Desfalques: Maxence Lacroix, Lukas Nmecha, Kevin Paredes e Paulo Otávio (machucados)

