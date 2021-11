Dortmund vence Stuttgart no fim (2-1) e fica a um ponto do líder Bayern de Munique

O Borussia Dortmund (2º), ainda sem seu astro Erling Haaland, sofreu mas conseguiu vencer o Stuttgart (16º) por 2 a 1 neste sábado, e está agora a um ponto do Bayern de Munique (1º), que perdeu na sexta-feira (2 a 1) de forma inesperada no dérbi da Baviera para o Augsburg (15º).

O holandês Donyell Malen abriu o placar para o time amarelo (56 minutos), mas o Stuttgart empatou rapidamente, por meio do jogador da seleção alemã sub-21, Roberto Massimo (63).

Com o time empurrado por sua torcida fervorosa e com a possibilidade de se aproximar do Bayern, o capitão Marco Reus fez 2 a 1 na reta final (85) ao aproveitar uma bola rebatida pelo goleiro depois de um chute do belga Thorgan Hazard.

Além disso, o Bayer Leverkusen, quarto e a sete pontos do Bayern de Munique, venceu o Bochum (12º) por 1 a 0 com um gol no início (3) do meia francês Amine Adli, de 21 anos.

“Realmente não brilhamos, mas lutamos. Foi mais um passo na direção certa”, resumiu o zagueiro do Dortmund, Mats Hummels.

Sem o astro norueguês Haaland, jogador que marcou em média mais de um gol por jogo nos últimos dois anos, e que está afastado devido a problemas musculares e não retornará até meados de dezembro, o Dortmund tem dificuldade em encontrar o gol adversário.

Mas os jogadores da equipe do Ruhr ganham confiança antes de vários jogos cruciais: primeiro uma ‘final’ da Liga dos Campeões na quarta-feira para alcançar as oitavas contra o Sporting em Lisboa, e depois dois duelos importantes da Bundesliga, contra o Wolfsburg e o ‘Klassiker’ contra o Bayern em casa no dia 4 de dezembro.

– Más notícias para o Leipzig –

Já o Leipzig (6º), que nas últimas rodadas havia reagido no campeonato, voltou a decepcionar: perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Hoffenheim (8º).

Depois do jogo, o treinador do Leipzig, Jesse Marsch, foi muito duro: “Estou muito decepcionado, o Hoffenheim teve muito mais vontade do que nós. Posso aceitar a derrota, mas não mostrar menos vontade do que o adversário. É inaceitável. Estávamos sem garra, sem intensidade ou vontade de correr”.

As más notícias se acumulam para o time da Red Bull, que será forçado a jogar novamente com portões fechados nas próximas semanas, devido às novas restrições por casua da covid-19 adotadas na sexta-feira pela região da Saxônia.

Assim, o Leipzig terá de jogar sem público, pelo menos, os jogos da Bundesliga contra o Leverkusen (28 de novembro) e o Borussia Mönchengladbach (11 de dezembro), assim como o confronto crucial na Champions League contra o Manchester City em 7 de dezembro.

Já o Mönchengladbach (7º) deu um show (4-0) contra o lanterna Greuther Furth.

E o Wolfsburg (5º) empatou em 2 a 2 como visitante com o Arminia Bielefeld (17º).

Por fim, no clássico de Berlim, o humilde Union (5º), protagonista de uma grande temporada, venceu por 2 a 0 o Hertha (13º), que vem tendo um desempenho bem abaixo das expectativas.

Um grande erro individual produziu o primeiro gol do Union. Marton Dardai, filho do treinador do Hertha, Pal Dardai, falhou em uma interceptação contra Taiwo Awoniyi, que superou o goleiro (8).

O Union fez 2 a 0 com um chute de primeira de Christophe Trimmel, que arriscou de longe (30).

Neste domingo, serão disputadas as duas partidas restantes da 12ª rodada, Freiburg-Eintracht e Mainz-Colônia.

— Resultados da 12ª rodada do campeonato alemão:

– Sexta-feira:







Augsburg – Bayern de Munique 2 – 1

– Sábado:

Arminia Bielefeld – Wolfsburg 2 – 2

Bayer Leverkusen – Bochum 1 – 0

B. Moenchengladbach – Greuther Furth4 – 0

Hoffenheim – RB Leipzig 2 – 0

Borussia Dortmund – Stuttgart 2 – 1

1. FC Union Berlin – Hertha Berlim 2 – 0

– Domingo:

(12h30) Freiburg – Eintracht Frankfurt

(14h30) Mainz – Colônia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 28 12 9 1 2 41 13 28

2. Borussia Dortmund 27 12 9 0 3 30 18 12

3. Freiburg 22 11 6 4 1 18 9 9

4. Bayer Leverkusen 21 12 6 3 3 25 17 8

5. 1. FC Union Berlin 20 12 5 5 2 19 17 2

6. Wolfsburg 20 12 6 2 4 14 14 0

7. RB Leipzig 18 12 5 3 4 23 13 10

8. B. Moenchengladbach 18 12 5 3 4 17 14 3

9. Hoffenheim 17 12 5 2 5 21 17 4

10. Mainz 17 11 5 2 4 15 11 4

11. Colônia 14 11 3 5 3 17 20 -3

12. Bochum 13 12 4 1 7 10 19 -9

13. Hertha Berlim 13 12 4 1 7 12 26 -14

14. Eintracht Frankfurt 12 11 2 6 3 12 16 -4

15. Augsburg 12 12 3 3 6 11 21 -10

16. Stuttgart 10 12 2 4 6 16 22 -6

17. Arminia Bielefeld 9 12 1 6 5 9 18 -9

18. Greuther Furth 1 12 0 1 11 8 33 -25

./bds/ryj/pm/mcd/aam

Saiba mais