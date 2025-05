Dortmund vence rebaixado, conta com derrota de rival e fica com vaga na Liga dos Campeões

Vencedor da Liga dos Campeões na temporada 1996/1997, o Borussia Dortmund conquistou vaga na próxima edição do principal interclubes do continente ao vencer o já rebaixado Holstein Kiel por 3 a 0 neste sábado e terminar o Campeonato Alemão na quarta colocação, com 57 pontos. O Dortmund ficou 2 pontos à frente do Freiburg, que perdeu do Eintracht Frankfurt por 3 a 1 e vai disputar a Liga Europa.

Com cinco vitórias nas últimas cinco rodadas do Alemão, o Borussia Dortmund protagonizou uma excelente reação na temporada. Em fevereiro, o técnico Niko Kovac assumiu o time que estava na 11ª posição no Alemão em substituição a Nuri Sahin, demitido após os fracos resultados.

Neste sábado, o Dortmund teve sua missão facilitada com um gol de Guirasay, de pênalti, aos 3 minutos de jogo, e a expulsão de Johansson, do Kiel, aos 9. No segundo tempo, Sabitzer e Nimecha ampliaram para o Borussia Dortmund e garantiram a classificação para a Liga dos Campeões, que também terá Bayern de Munique, Bayer Leverkusen e Fankfurt como representantes da Alemanha.

O Borussia Dortmund está no Grupo F do Mundial de Clubes da Fifa e estreia na competição no dia 17 de junho, contra o Fluminense, em Nova Jersey.

Confira os resultados dos jogos deste sábado pela última rodada do Campeonato Alemão:

Hoffenheim 0 x 4 Bayern de Munique

Heidenheim 1 x 4 Werder Bremen

Freiburg 1 x Eintracht Frankfurt

Augsburg 1 x 2 Union Berlin

Mainz 2 x 2 Bayer Leverkusen 2

Borussia Mönchengladbach0 x 1 Wolfsburg

St. Pauli 0 x 2 Bochum

RB Leipzig 2 x 3 Stuttgart 3