Dortmund vence PSG (1-0) em casa na ida das semifinais da Champions

O Borussia Dortmund venceu em casa o Paris Saint-Germain por 1 a 0 nesta quarta-feira (1º) no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões e conquistou uma vantagem para a partida de volta em Paris, na próxima terça-feira.

Apesar da equipe parisiense mandar duas bolas na trave foi o time alemão, com um gol de Niclas Füllkrug, aos 36 minutos, que saiu vitorioso deste primeiro duelo, no Westfalenstadion.

Ao resultado adverso, se somou outra preocupação para o PSG: a lesão do zagueiro Lucas Hernández, que se machucou ao tentar evitar o chute que resultou no gol de Füllkrug e teve de ser substituído pouco antes do intervalo.

– O exemplo de Montjuic –

Esta derrota altera o roteiro planejado num confronto ao qual o PSG chegou como franco favorito, logo após sagrar-se matematicamente campeão da Ligue 1 francesa pela 12ª vez na sua história, enquanto o Dortmund é apenas o quinto colocado na Bundesliga.

A equipe da capital francesa já precisou reagir nas quartas de final, na qual perdeu o jogo de ida por 3 a 2 em casa para o Barcelona, e depois conseguiu vencer por 4 a 1 como visitante com uma dobradinha de Mbappé no Estádio Olímpico de Montjuic.

O craque francês desta vez não conseguiu liderar seu time e vê seu sonho de erguer uma inédita ‘Orelhuda’ se complicar em sua despedida do PSG, clube que desde 2011 foi adquirido por seus atuais donos cataris e que têm a Liga dos Campeões como grande obsessão. O time parisiense chegou perto em 2020, quando foi vice-campeão europeu e contava com Mbappé no ataque.

– Füllkrug marca, Hernández se machuca –

O status de favorito foi logo se dissipando e o goleiro Gianluigi Donnarumma defendeu por pouco um chute à queima-roupa do austríaco Marcel Sabitzer aos 13 minutos.

Foi um aviso que acabou se concretizando aos 36 minutos, quando Nico Schlotterbeck deu um passe longo que deixou Füllkrug sozinho na corrida rumo ao gol. Lucas Hernández machucou o joelho esquerdo na tentativa desesperada de evitar a conclusão do atacante alemão.

O zagueiro do Paris Saint-Germain tentou continuar, mas acabou cedendo a vaga em campo para outro Lucas, seu companheiro brasileiro Beraldo. Em meio à confusão, Sabitzer (43′) voltou a testar os reflexos de Donnarumma.

– Mbappé e Hakimi acertam a trave –

O tom pareceu mudar após o intervalo.

Aos 50 minutos, o PSG acertou duas vezes a trave na mesma jogada: primeiro Mbappé com um chute cruzado e em seguida foi a vez de Achraf Hakimi acertar novamente a trave.

O goleiro suíço dos donos da casa, Gregor Kobel, defendeu um novo disparo de Mbappé (54′) e pouco depois o espanhol Fabián Ruiz (56′) subiu mais do que todos os marcadores mas desviou de cabeça para fora.

Mais uma vez salvador, Kobel fez uma defesa providencial desviando um chute de Ousmane Dembelé (72′), que depois isolou a bola quando estava livre na área.

Não era a noite do PSG, que pelo menos evitou o pior. Füllkrug não conseguiu marcar em duas ocasiões claras no segundo tempo, mandando alto demais após receber um passe perfeito (60′) e numa cabeçada cinco minutos depois (65′). O zagueiro brasileiro Marquinhos ainda salvou o time francês ao bloquear um chute de Julian Brandt aos 84 minutos.

O Parque dos Príncipes foi o estádio onde PSG e Borussia Dortmund, que estavam no mesmo grupo na primeira fase, iniciaram suas campanhas nesta edição, com a vitória parisiense por 2 a 0.

Na próxima terça-feira esse será o local onde um dos dois se despedirá da competição e por enquanto é o PSG quem está na corda bamba.

O vencedor do duelo estará garantido na grande final no dia 1º de junho, em Wembley, contra o Bayern de Munique ou o Real Madrid, que empataram em 2 a 2 na terça no jogo de ida.

