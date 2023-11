Dortmund vence Milan (3-1) e vai às oitavas da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/11/2023 - 19:12 Para compartilhar:

O Borussia Dortmund garantiu presença nas oitavas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Milan por 3 a 1, nesta terça-feira (28), no San Siro, em jogo da quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A equipe alemã, muito superior e mais eficaz diante da meta adversária, venceu com gols de Marco Reus (10′, de pênalti), Jamie Bynoe-Gittens (59′) e Karim Adeyemi (69′).

O Milan também teve uma penalidade máxima a seu favor logo no início do jogo mas a cobrança foi desperdiçada por Olivier Giroud. O time italiano chegou a empatar no primeiro tempo por meio do nigeriano Samuel Chukwueze (37′).

