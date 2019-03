Dortmund vence Hertha Berlin de virada e reassume liderança do Alemão

Em jogo movimentado, o Borussia Dortmund derrotou o Hertha Berlin de virada, por 3 a 2, neste sábado, fora de casa, ultrapassou o Bayern de Munique e reassumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Alemão.

O Borussia Dortmund soma, agora 60 pontos, três a mais que o rival de Munique, que, porém, tem uma partida a menos, a ser jogada neste domingo, contra o Mainz. Se o time bávaro vencer, iguala a pontuação do Dortmund e retoma a liderança pela superioridade no número de vitórias. O Hertha soma 35 pontos e ocupa o décimo posto.

A partida teve alternâncias na liderança do placar e foi decidida em detalhes. Na primeira etapa, os donos da casa abriram o placar aos quatro minutos com o marfinense Salomon Kalou. No lance, o atacante aproveitou rebote do goleiro Burki. O Dortmund não demorou a empatar. O meia dinamarquês Thomas Delaney contou com o desvio em chute de fora da área para deixar o placar em igualdade aos 14 minutos. Aos 34, Kalou voltou a aparecer. O marfinense converteu pênalti marcado após a bola bater na mão do meia Weigl e recolocou o time de Berlim em vantagem.

No segundo tempo, o panorama mudou. Os visitantes foram mais consistentes, erraram menos e conseguiram virar o confronto com agressividade e eficiência. No início da etapa final, o zagueiro francês Dan Axel Zagadou foi o responsável por deixar o jogo novamente empatado. Nos acréscimos, Sancho avançou pela esquerda, entrou na área e cruzou para o capitão Marco Reus, livre de marcação, concluir a gol e definir o resultado.

Após o gol, o VAR entrou em cena e fez o árbitro mudar de ideia e expulsar o atacante bósnio Ibisevic, do Hertha, por agredir o goleiro Burki. Poucos minutos antes, o zagueiro Torunarigha também havia sido expulso em razão de uma entrada dura. Assim, o time de Berlim terminou o duelo com nove jogadores em campo.