Dortmund vence Atlético de Madrid (4-2) e vai às semifinais da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/04/2024 - 20:37 Para compartilhar:

O Borussia Dortmund eliminou o Atlético de Madrid com uma vitória por 4 a 2 em casa nesta terça-feira (16), uma semana depois de perder por 2 a 1 na Espanha, e se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões.

O meia Julian Brandt (34′) e o lateral-esquerdo Ian Maatsen (39′) colocaram o Dortmund em vantagem antes do intervalo. O Atlético reagiu e empatou com um gol contra do zagueiro Mats Hummels (49′) e depois um gol do atacante argentino Ángel Correa (64′).

Mas o centroavante Niclas Füllkrug (71′) e depois o meia austríaco Marcel Sabitzer (74′) garantiram a classificação do Borussia Dortmund para as semifinais.

O time alemão enfrentará nessa fase o Paris Saint-Germain, que nesta terça também conseguiu reverter o placar agregado, contra o Barcelona, ao qual goleou por 4 a 1 depois de perder na ida na capital francesa por 3 a 2.

O técnico Edin Terzic comemorou o triunfo conquistado por seus jogadores. “Estou extremamente feliz e extremamente orgulhoso da equipe e do clube. O clima no estádio estava excepcional esta noite. Se olharmos para os dois jogos, acho que merecemos a classificação para as semifinais”, disse Terzic.

É a primeira vez que o Borussia Dortmund chega às semifinais desde a edição de 2013, na qual foi vice-campeão ao perder a final para o Bayern de Munique. Naquela ocasião a grande decisão foi em Wembley, que também será palco da final desta edição da Champions League.

A possibilidade de conquistar este ano o segundo título de campeão europeu da história do Dortmund entusiasma uma equipe que faz uma temporada muito discreta em seu campeonato nacional. Atualmente está em quinto lugar e fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Já o Atlético de Madrid, que havia derrotado o atual vice-campeão Inter de Milão nas oitavas de final, terá que continuar esperando para conquistar seu tão sonhado primeiro título da principal competição europeia de clubes.

– ‘Muro Amarelo’ enlouquece –

Os jogadores do Dortmund, empurrados pela torcida e o clima efervescente em seu estádio, colocaram os ‘colchoneros’ em apuros desde o início do jogo desta terça, graças à intensa pressão e ao futebol ofensivo.

Quando haviam se passado apenas três minutos, o meia austríaco Marcel Sabitzer hesitou e não conseguiu finalizar um chute dentro da área, que foi bloqueado por César Azpilicueta, principal novidade no time de Diego Simeone.

O treinador argentino optou por uma abordagem defensiva para fazer valer a vantagem obtida no jogo de ida e aproveitar no contra-ataque os espaços deixados pelos alemães.

A aposta quase deu certo, mas Álvaro Morata desperdiçou por pouco uma chance em que ficou cara a cara com o goleiro suíço Gregor Kobel.

Fora essa oportunidade, o primeiro tempo foi um monólogo da equipe de Terzic que foi recompensada com o gol de Brandt que abriu o placar com um poderoso chute cruzado aos 35 minutos.

O talentoso meia alemão, de 30 anos, já havia sido fundamental no jogo de ida para que seu time diminuisse a diferença e foi mais uma vez um dos líderes do Dortmund.

Menos de cinco minutos depois do primeiro gol, o atacante holandês Ian Maatsen marcou o segundo com um avanço pela esquerda.

– Reviravoltas no placar –

O clube alemão parecia voar com o apoio dos 80 mil torcedores no Signal Iduna Park, um dos estádios mais intimidadores da Europa e onde os anfitriões não perderam nenhum jogo nesta Liga dos Campeões.

Simeone reagiu no intervalo com uma tripla substituição, colocando Correa, Rodrigo Riquelme e Pablo Barrios.

O bombardeio do Dortmund foi interrompido por um erro infantil cometido pelo veterano Hummels, que marcou um gol contra após uma bola mal afastada em um escanteio.

Esse gol mudou o roteiro de uma partida até então dominada pelo time local e o Atlético passou a jogar no campo adversário.

O domínio momentâneo dos ‘colchoneros’ foi recompensado em um lance em que Correa conseguiu mandar para a rede aos 64 minutos.

Foi um jogo louco e em apenas 15 minutos a equipe de Simeone já tinha revertido a situação, mas o time espanhol não conseguiu manter essa vantagem no placar agregado.

O atacante Füllkrug (71′) e Sabitzer (75′) recolocaram os alemães na frente.

Depois de mais uma alteração no placar, o Atlético tentou superá-la, mas não conseguiu criar chances claras nos últimos 15 minutos em que o quinto gol do Dortmund esteve mais perto de sair do que o terceiro dos espanhóis.

Simeone, lamentou a eliminação. “A equipe tentou até o fim vencer um jogo que em todos os momentos foi o oposto do que queríamos, e nem precisamos falar do jogo no [estádio] Metropolitano com as situações de gol que tivemos para colocar o resultado a nosso favor”, disse ele.

“Aqui aconteceu a mesma coisa, eles reagiram muito bem ao 2 a 2 e venceram o jogo justamente por serem mais contundentes nas áreas”, analisou o treinador.

Já Niclas Füllkrug deixou claro o que tem em mente: “Só temos um objetivo: chegar a Wembley”, disse ele, sonhando com a final do dia 1º de junho.

Os outros dois semifinalistas serão conhecidos nesta quarta-feira. De um lado, Manchester City e Real Madrid decidirão a vaga na Inglaterra, após o empate de 3 a 3 no jogo de ida, enquanto do outro, Bayern de Munique e Arsenal se enfrentarão na Alemanha. Na partida de ida em Londres empataram em 2 a 2.

tba-ole/hpa/eb/dr/aam/am/mvv