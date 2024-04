Dortmund vence Atlético de Madrid (4-2) e vai às semifinais da Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/04/2024 - 19:28 Para compartilhar:

O Borussia Dortmund eliminou o Atlético de Madrid com uma vitória por 4 a 2 em casa nesta terça-feira (16), uma semana depois de perder por 2 a 1 na Espanha, e se classificou para as semifinais da Liga dos Campeões.

O meia Julian Brandt (34′) e o lateral-esquerdo Ian Maatsen (39′) colocaram o Dortmund em vantagem antes do intervalo. O Atlético reagiu e empatou com um gol contra do zagueiro Mats Hummels (49′) e depois um gol do atacante argentino Ángel Correa (64′).

Mas o centroavante Niclas Füllkrug (71′) e depois o meia austríaco Marcel Sabitzer (74′) garantiram a classificação do Borussia Dortmund para as semifinais.

O Dortmund enfrentará nessa fase o Paris Saint-Germain, que nesta terça-feira também conseguiu reverter o placar agregado, contra o Barcelona, a quem goleou por 4 a 1 depois de perder na ida na capital francesa por 3 a 2.

O técnico Edin Terzic comemorou o triunfo conquistado por seus jogadores. “Estou extremamente feliz e extremamente orgulhoso da equipe e do clube. O clima no estádio estava excepcional esta noite. Se olharmos para os dois jogos, acho que merecemos a classificação para as semifinais”, disse Terzic.

Já o treinador do time espanhol, Diego Simeone, lamentou a eliminação. “A equipe tentou até o fim vencer um jogo que em todos os momentos foi o oposto do que queríamos, e nem precisamos falar do jogo do [estádio] Metropolitano com as situações de gol que tivemos para colocar o resultado a nosso favor”, disse ele.

“Aqui aconteceu a mesma coisa, eles reagiram muito bem ao 2 a 2 e venceram o jogo justamente por serem mais contundentes nas áreas”, analisou o treinador.

É a primeira vez que o Borussia Dortmund chega a essa fase desde a edição de 2013, na qual foi vice-campeão ao perder a final para seu eterno rival Bayern de Munique. A grande decisão foi em Wembley, que também será palco da final desta edição da Champions League.

A possibilidade de conquistar este ano o segundo título de campeão europeu da história do Dortmund entusiasma uma equipe que faz uma temporada muito discreta em seu campeonato nacional. Atualmente está em quinto lugar e fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Já o Atlético de Madrid, que havia derrotado o atual vice-campeão Inter de Milão nas oitavas de final, terá que continuar esperando para conquistar seu tão sonhado primeiro título da principal competição europeia de clubes.

Os outros dois semifinalistas serão conhecidos nesta quarta-feira. De um lado, Manchester City e Real Madrid decidirão a vaga na Inglaterra, após o empate de 3 a 3 no jogo de ida, enquanto do outro, Bayern de Munique e Arsenal se enfrentarão na Alemanha. Na partida de ida em Londres empataram em 2 a 2.

