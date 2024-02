Dortmund perde em casa para o Hoffenheim e se distancia do ‘pódio’ da Bundesliga

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/02/2024 - 17:44 Para compartilhar:

O Borussia Dortmund perdeu em casa por 3 a 2 para o Hoffenheim, neste domingo (25), pela 23ª rodada da Bundesliga, e desperdiçou uma grande oportunidade de se firmar na zona da Liga dos Campeões.

O time aurinegro está na quarta posição, último que classifica para o mais importante torneio continental de clubes da Europa, e vê o terceiro colocado, o Stuttgart, se afastar um pouco, depois de ter arrancado um empate em 1 a 1 no sábado contra o Colônia. A distância entre eles passou de cinco para seis pontos neste fim de semana.

Além disso, o Dortmund tem apenas um ponto de vantagem sobre o quinto colocado, o RB Leipzig, que perdeu (2-1) para o Bayern de Munique no sábado. Se tivesse vencido, o Borussia teria aberto uma diferença de quatro pontos entre o quarto e o quinto lugar, tornando especialmente amarga esta derrota inesperada.

Ihlas Bebou colocou o Hoffenheim na frente logo aos 2 minutos da partida e antes da meia hora o Dortmund virou, com gols de Donyell Malen (21′) e Nico Schlotterbeck (25′).

Porém, o Hoffenheim deu o troco com dois gols de Maximilian Beier num espaço de três minutos no segundo tempo (61′ e 64′) fazendo 3 a 2.

Nos minutos finais, o Dortmund tentou de tudo e teve boas oportunidades. Inclusive, nos acréscimos, Emre Can ficou sozinho a sete metros da linha do gol mas não concluiu bem de cabeça.

A torcida no Signal Iduna Park se despediu dos jogadores do Dortmund com vaias após a primeira derrota da equipe no campeonato em 2024.

“Já no primeiro tempo eles nos criaram problemas com os contra-ataques. Hoje a culpa foi inteiramente nossa por deixar o adversário voltar ao jogo”, lamentou o técnico Edin Terzic, em entrevista ao DAZN.

Na primeira partida deste domingo, Eintracht Frankfurt (6º) e Wolfsburg (12º) empataram em 2 a 2.

O Eintracht salvou um ponto graças a um gol nos acréscimos (90’+2) do egípcio Omar Marmoush.

No último jogo do dia, o Augsburg (11º) venceu em casa o Freiburg (9º) de virada por 2 a 1.

Grifo abriu o placar de pênalti aos 19 minutos e Uduokhai (72′) e Engels (81′) marcaram os gols da vitória dos anfitriões.

— Reultados da 23ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Bayer Leverkusen – Mainz 2 – 1

– Sábado:

Stuttgart – Colônia 1 – 1





Werder Bremen – Darmstadt 1 – 1

Unión Berlín – Heidenheim 2 – 2

B. Mönchengladbach – Bochum 5 – 2

Bayern de Munique – RB Leipzig 2 – 1

– Domingo:

Eintracht Frankfurt – Wolfsburg 2 – 2

Borussia Dortmund – Hoffenheim 2 – 3

Augsburg – Freiburg 2 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 61 23 19 4 0 59 16 43

2. Bayern de Munique 53 23 17 2 4 63 26 37

3. Stuttgart 47 23 15 2 6 52 29 23





4. Borussia Dortmund 41 23 11 8 4 46 30 16

5. RB Leipzig 40 23 12 4 7 49 30 19

6. Eintracht Frankfurt 34 23 8 10 5 36 30 6

7. Hoffenheim 30 23 8 6 9 41 43 -2

8. Werder Bremen 30 23 8 6 9 32 35 -3

9. Freiburg 29 23 8 5 10 30 42 -12

10. Heidenheim 28 23 7 7 9 33 40 -7

11. Augsburg 26 23 6 8 9 33 41 -8

12. B. Mönchengladbach 25 23 6 7 10 41 45 -4

13. Wolfsburg 25 23 6 7 10 28 36 -8

14. Unión Berlín 25 23 7 4 12 23 37 -14

15. Bochum 25 23 5 10 8 28 46 -18

16. Colônia 17 23 3 8 12 16 37 -21

17. Mainz 15 23 2 9 12 18 37 -19

18. Darmstadt 13 23 2 7 14 24 52 -28

./bds/tba/mdm/dr/mcd/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias