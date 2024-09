Dortmund estreia na Champions com vitória fora de casa sobre o Brugge (3-0)

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/09/2024 - 18:36 Para compartilhar:

O Borussia Dortmund, finalista da Liga dos Campeões na temporada passada, estreou na nova edição da competição europeia nesta quarta-feira (18) com uma vitória sobre o Brugge por 3 a 0, na Bélgica, marcando seus gols na reta final da partida.

Vice-líder do Campeonato Alemão, o Dortmund precisou de paciência no lotado estádio Jan Breydel contra o time belga. A vitória só começou a se desenhar nos minutos finais do segundo tempo, quando Jamie Gittens finalizou de dentro da área e contou com desvio para enganar o goleiro Simon Mignolet (76′).

Dez minutos depois, Gittens repetiu a dose, dessa vez após uma bela jogada coletiva pela esquerda que terminou nos pés do atacante inglês (86′). E nos acréscimos, Sehrou Guirassy deu números finais à partida em cobrança de pênalti (90’+5).

Apesar do placar, o Brugge teve várias oportunidades para marcar, aproveitando a queda de ritmo dos alemães no início do segundo tempo.

A mais perigosa veio em uma finalização perigosa de Hugo Vetlesen que o goleiro Gregor Kobel salvou fazendo boa defesa (61′).

O Borussia Dortmund, que na temporada passada perdeu a final da Champions por 2 a 0 para o Real Madrid, vai receber na segunda rodada o Celtic, enquanto o Brugge viajará à Áustria para enfrentar o Sturm Graz.

