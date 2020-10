Dortmund está próximo de renovar contrato de Giovanni Reyna Jovem promessa do clube alemão também irá renovar por três temproadas e receber um aumento salarial assim que completar 18 anos, no próximo dia 13 de novembro

Giovanni Reyna, jovem promessa do Borussia Dortmund, está próximo de acertar um novo contrato. O clube alemão espera o jogador cumprir 18 anos, o que acontece no próximo dia 13 de novembro, para renovar com o atleta por mais três temporadas e o norte-americano passará a receber 2,5 milhões de euros (R$ 16 milhões) por ano.

Após estrear pela equipe em janeiro, o jovem despertou interesse de grandes clubes, como Liverpool e Real Madrid. A proposta dos aurinegros visa garantir a permanência da promessa por mais tempo no elenco, além de ser uma recompensa pelos serviços prestados após uma boa primeira temporada e estar sendo melhor aproveitado nesta época.

