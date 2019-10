Dortmund e Napoli, líderes provisórios de seus grupos na Champions

O Borussia Dortmund derrotou por 2 a 0 fora de casa o Slavia Praga e o Napoli empatou sem gol na Bélgica com o Genk, resultados que valem a alemães e italianos a liderança provisória de seus respectivos grupos na Liga dos Campeões.

Em Praga, dois contra-ataques rápidos concluídos com categoria por Achraf Hakimi (35’/1º, 44’/2º) deram a vitória ao Borussia na capital tcheca.

Esta foi a primeira vitória do Borussia nesta Champions, um resultado que coloca a equipe alemã provisoriamente na liderança do Grupo F, à espera do resultado do duelo entre Barcelona e Inter de Milão.

Na Luminus Arena de Genk, o Napoli criou as melhores chances da partida, especialmente em chutes do polonês Arkadiusz Milik e do espanhol José Callejón no primeiro tempo, mas não foi capaz de balançar as redes diante da modesta equipe belga.

Após estrear na competição com uma vitória imponente sobre o Liverpool (2-0), atual campeão europeu, o Napoli soma quatro pontos e lidera o grupo E, mas poderá ser superado pelo Salzburg caso a equipe austríaca consiga derrotar os Reds ainda nesta terça-feira.

— Resultados da Liga dos Campeões:

– Grupo E

Genk (BEL) 0

Napoli (ITA) 0

(16h00) Liverpool (ING)

Salzburg (AUT)

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Napoli 4 2 1 1 0 2 0

2. Salzburg 3 1 1 0 0 6 2

3. Genk 1 2 0 1 1 2 6

4. Liverpool 0 1 0 0 1 0 2

– Grupo F

Slavia Praga (RTC) 0

Borussia Dortmund (ALE) 2 Achraf Hakimi (35’/1º, 44’/2º)

(16h00) Barcelona (ESP)

Inter de Milão (ITA)

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Borussia Dortmund 4 2 1 1 0 2 0

2. Slavia Praga 1 2 0 1 1 1 3

3. Inter 1 1 0 1 0 1 1

4. Barcelona 1 1 0 1 0 0 0

– Grupo G

(16H00) Zenit (RUS)

Benfica (POR)

(16H00) RB Leipzig (ALE)

Lyon (FRA)

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. RB Leipzig 3 1 1 0 0 2 1

2. Zenit 1 1 0 1 0 1 1

3. Lyon 1 1 0 1 0 1 1

4. Benfica 0 1 0 0 1 1 2

– Grupo H

(16H00) Lille (FRA)

Chelsea (ING)

(16H00) Valencia (ESP)

Ajax (HOL)

Classificação: Pts J V E D GP GS

1. Ajax 3 1 1 0 0 3 0

2. Valencia 3 1 1 0 0 1 0

3. Chelsea 0 1 0 0 1 0 1

4. Lille 0 1 0 0 1 0 3

mcd/iga