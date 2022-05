Dortmund e Leverkusen garantem vagas no pódio da Bundesliga; Freiburg é goleado

O Borussia Dortmund venceu por 3 a 1 em sua visita ao lanterna Greuther Fürth (18º) e o Bayer Leverkusen sofreu, mas derrotou o Hoffenheim (8º) fora de casa por 4 a 2 garantindo assim seus segundo e terceiro lugares, respectivamente, após a 33ª e penúltima rodada da Bundesliga.





O Dortmund, que havia perdido dois jogos consecutivos no campeonato, prevaleceu graças a dois gols de Julian Brandt (26 e 72) e um terceiro de Felix Passlack (77). Os donos da casa, lanternas e já rebaixados, conseguiram empatar com um gol de Jessic Ngankam (70), antes da rápida reação do Dortmund.

O Bayer Leverkusen visitou o Hoffenheim (8º), que ficou duas vezes na frente, primeiro com um gol do francês Georginio Rutter (22) e do meia austríaco Christoph Baumgartner (36).

O astro do Bayer, o tcheco Patrik Schick, empatou aos 34 minutos e marcou seu segundo gol (76) colocando seu time à frente pela primeira vez, após o gol de Moussa Diaby (73) que havia deixado tudo igual. O argentino Lucas Alario (90+1) fechou o placar garantindo a vitória.

Com estes resultados, Dortmund e Leverkusen garantem o 2º e 3º lugar do campeonato, atrás do já campeão Bayern de Munique, que visita o Stuttgart (16º) neste domingo.

O Freiburg (4º), um dos times que lutam por uma vaga na Liga dos Campeões, sofreu uma dura derrota por 4 a 1 em casa para o Union Berlin, e pode sair do G4 neste domingo se o RB Leipzig (5º) vencer em casa o Augsburg (14º).

Com esta vitória os berlinenses ocupam provisoriamente a 6ª posição, na zona europeia, e estão a apenas um ponto do G4 a apenas um jogo do fim.

Nos outros jogos deste sábado, o Wolfsburg (12º) venceu por 1 a 0 o Colônia (7º), complicando as aspirações dos anfitriões de disputar a Liga dos Campeões, e o Mainz (9º) venceu por 2 a 1 o Hertha Berlim (15º).

— Resultados da 33ª rodada do campeonato alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Bochum – Arminia Bielefeld 2 – 1

– Sábado:

Greuther Furth – Borussia Dortmund 1 – 3

Colônia – Wolfsburg 0 – 1

Hoffenheim – Bayer Leverkusen 2 – 4

Freiburg – 1. FC Union Berlin 1 – 4

Hertha Berlim – Mainz 1 – 2

– Domingo:

(10h30) Eintracht Frankfurt – B. Moenchengladbach

(12h30) Bayern de Munique – Stuttgart

(14h30) RB Leipzig – Augsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 75 32 24 3 5 93 33 60

2. Borussia Dortmund 66 33 21 3 9 83 51 32

3. Bayer Leverkusen 61 33 18 7 8 78 46 32

4. Freiburg 55 33 15 10 8 57 44 13

5. RB Leipzig 54 32 16 6 10 67 36 31

6. 1. FC Union Berlin 54 33 15 9 9 47 42 5

7. Colônia 52 33 14 10 9 51 47 4

8. Hoffenheim 46 33 13 7 13 57 55 2

9. Mainz 45 33 13 6 14 48 43 5

10. Bochum 42 33 12 6 15 36 49 -13

11. B. Moenchengladbach 41 32 11 8 13 48 59 -11

12. Wolfsburg 41 33 12 5 16 41 52 -11

13. Eintracht Frankfurt 40 32 10 10 12 42 46 -4

14. Augsburg 35 32 9 8 15 37 51 -14

15. Hertha Berlim 33 33 9 6 18 36 69 -33

16. Stuttgart 29 32 6 11 15 37 56 -19

17. Arminia Bielefeld 27 33 5 12 16 26 52 -26

18. Greuther Furth 18 33 3 9 21 27 80 -53

