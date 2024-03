Dortmund e Leipzig vencem e mantêm disputa acirrada por vaga na Champions

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/03/2024 - 17:18 Para compartilhar:

Separados por um ponto na tabela, Borussia Dortmund (4º) e RB Leipzig (5º) venceram seus jogos deste sábado (2) pelo Campeonato Alemão, contra Union Berlin (2 a 0) e Bochum (3 a 1), respectivamente, e seguem em uma disputa acirrada por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

O Stuttgart, terceiro colocado com 50 pontos (seis a mais que o Dortmund e sete acima do Leipzig), venceu o Wolfsburg (13º) por 3 a 2 no último jogo deste sábado.

Após derrotas na semana passada (o Dortmund perdeu para o Hoffenheim por 3 a 2 e o Leipzig por 2 a 1 para o Bayern de Munique), ambos precisavam vencer para reagir e não se afastarem das primeiras posições.

Em Berlim, Karim Adeyemi (41′) abriu o placar pouco antes do intervalo para o Dortmund, que sofreu até Ian Maatsen (90′) marcar o segundo na reta final da partida.

Por sua vez, a vida do Leipzig também não foi fácil contra o Bochum (15º). Apesar do placar, o time saiu atrás logo aos 7 minutos, com Maximilian Wittek marcando para os donos da casa.

O espanhol Dani Olmo empatou ainda no primeiro tempo (30′) e, depois do intervalo, Lois Openda (68′), Ivan Ordets (71′ contra) e o Yussuf Poulsen (72′) sacramentaram a vitória do Leipzig.

A grande goleada do dia foi um 6 a 0 do Augsburg (10º) sobre o lanterna Darmstadt.

No domingo, o Bayer Leverkusen visita o Colônia (16º) e pode aumentar sua vantagem na liderança para dez pontos em caso de vitória, após o empate do Bayern de Munique (2º) com o Freiburg (9º) em 2 a 2 na sexta-feira.

— Jogos da 24ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Freiburg – Bayern de Munique 2 – 2

– Sábado:

Union Berlin – Borussia Dortmund 0 – 2

Darmstadt – Augsburg 0 – 6

Mainz – B. Mönchengladbach 1 – 1

Bochum – RB Leipzig 1 – 4

Heidenheim – Eintracht Frankfurt 1 – 2





Wolfsburg – Stuttgart 2 – 3

– Domingo:

(11h30) Colônia – Bayer Leverkusen

(13h30) Hoffenheim – Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 61 23 19 4 0 59 16 43

2. Bayern de Munique 54 24 17 3 4 65 28 37

3. Stuttgart 50 24 16 2 6 55 31 24

4. Borussia Dortmund 44 24 12 8 4 48 30 18

5. RB Leipzig 43 24 13 4 7 53 31 22

6. Eintracht Frankfurt 37 24 9 10 5 38 31 7

7. Hoffenheim 30 23 8 6 9 41 43 -2





8. Werder Bremen 30 23 8 6 9 32 35 -3

9. Freiburg 30 24 8 6 10 32 44 -12

10. Augsburg 29 24 7 8 9 39 41 -2

11. Heidenheim 28 24 7 7 10 34 42 -8

12. B. Mönchengladbach 26 24 6 8 10 42 46 -4

13. Wolfsburg 25 24 6 7 11 30 39 -9

14. Union Berlin 25 24 7 4 13 23 39 -16

15. Bochum 25 24 5 10 9 29 50 -21

16. Colônia 17 23 3 8 12 16 37 -21

17. Mainz 16 24 2 10 12 19 38 -19

18. Darmstadt 13 24 2 7 15 24 58 -34

