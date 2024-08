Dortmund e Leipzig avançam sem sustos na 1ª rodada da Copa da Alemanha

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/08/2024 - 16:20 Para compartilhar:

Um dia depois da classificação do Bayern de Munique, Borussia Dortmund e RB Leipzig avançaram sem sustos na primeira rodada da Copa da Alemanha, vencendo seus jogos neste sábado (17).

O Dortmund, campeão do torneio em 2021, eliminou o Lübeck (4ª divisão) com uma goleada por 4 a 1. O zagueiro Waldemar Anton abriu o placar logo aos 3 minutos, antes de o capitão Emre Can ampliar em cobrança de pênalti (31′) e Julian Brandt deixar o dele pouco antes do intervalo (45’+1)

No segundo tempo, o jovem belga Julien Duranville, de 18 anos, marcou seu primeiro gol pelo Dortmund (62′), mas antes o zagueiro Obinna Iloka diminuiu para o Lübeck (55′).

Mais cedo, o RB Leipzig, campeão de duas das últimas três edições da Copa da Alemanha (2022 e 2023), eliminou o Essen (3ª divisão) pelo mesmo placar. O time do técnico de Marco Rose, no entanto, sofreu um gol aos 2 minutos, mas conseguiu a virada graças a Benjamin Sesko, Loïs Openda, Antonio Nusa e Xavi Simons.

Finalista na temporada passada contra o Leverkusen, o Kaiserslautern venceu o Ingolstadt (3ª divisão) por 2 a 1.

Na sexta-feira, o Bayern de Munique venceu o SSV Ulm (2ª divisão) por 4 a 0 na grande estreia de seu novo técnico, Vincent Kompany. O experiente Thomas Müller marcou duas vezes, antes de Kingsley Coman e Harry Kane aumentarem a vantagem.

