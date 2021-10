Dortmund busca contratação de ‘novo Haaland’ em 2022 Karim Adeyemi, principal jogador do RB Salzburg e jovem promessa da seleção alemã, é tratado como principal objetivo para substituir centroavante norueguês

O Borussia Dortmund irá buscar a contratação do atacante Karim Adeyemi, do RB Salzburg, na próxima temporada, segundo o “Bild”. O jovem chegaria para substituir Erling Haaland, que deve buscar uma saída do clube alemão em 2022.

Adeyemi é tratado como o “novo Haaland” por conta do sucesso que faz com a camisa da equipe austríaca. Na atual temporada, a joia de 19 anos anotou 11 gols em 16 partidas disputadas e já está integrado na seleção alemã comandada por Hansi-Flick.

No entanto, o atleta possui contrato com o RB Salzburg até 2024 e o valor de mercado do atacante é avaliado em 20 milhões de euros (R$ 127 milhões), segundo o “Transfermarkt”. A questão financeira não deve ser um problema caso a venda de Haaland seja concretizada.

No entanto, o Dortmund não é o único clube que está observando a ascensão de Adeyemi. Segundo a imprensa alemã, o Bayern de Munique, o Liverpool e o Wolfsburg também observam o atleta e cogitam a contratação da promessa no futuro.

