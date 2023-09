Dortmund abre 2 a 0, mas cede empate para Heidenheim no Alemão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/09/2023 - 18:21 Compartilhe

Depois de abrir 2 a 0 no placar, o Borussia Dortmund acabou cedendo o empate em 2 a 2 para o Heidenheim nesta sexta-feira (1º), pela 3ª rodada do Campeonato Alemão.

Jogando em casa, o Dortmund não demorou para sair na frente e, logo aos sete minutos, Julian Brandt fez o primeiro da equipe.

Pouco depois, Emre Can ampliou em cobrança de pênalti (15′), marcado com o auxílio do VAR.

Mas no segundo tempo, os visitantes foram atrás do empate e conseguiram graças aos gols de Eren Dinkçi (61′) e Tim Kleindienst (82′, de pênalti).

Após a estreia com vitória por 1 a 0 sobre o Colônia, o Dortmund não conseguiu engrenar nos jogos seguintes, empatando com o Bochum (1 a 1) e agora tropeçando contra um adversário que acaba de subir para a primeira divisão e deverá lutar contra o rebaixamento.

Com cinco pontos em três jogos, o time já se compromete na luta pelo título da Bundesliga.

Seu grande rival, o Bayern de Munique, somou 6 pontos nas duas primeiras rodadas e, no sábado, visita o Borussia Mönchengladbach para se manter com 100% de aproveitamento.

— Jogos da 3ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Borussia Dortmund – Heidenheim 2 – 2

– Sábado:

(10h30) Werder Bremen – Mainz

Stuttgart – Freiburg

Hoffenheim – Wolfsburg

Bayer Leverkusen – Darmstadt

Augsburg – Bochum

(13h30) B. Moenchengladbach – Bayern de Munique





– Domingo:

(10h30) Eintracht Frankfurt – Colônia

(12h30) 1. FC Union Berlin – RB Leipzig

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. 1. FC Union Berlin 6 2 2 0 0 8 2 6

2. Bayern de Munique 6 2 2 0 0 7 1 6

3. Bayer Leverkusen 6 2 2 0 0 6 2 4

4. Wolfsburg 6 2 2 0 0 4 1 3

5. Freiburg 6 2 2 0 0 3 1 2

6. Borussia Dortmund 5 3 1 2 0 4 3 1

7. Eintracht Frankfurt 4 2 1 1 0 2 1 1

8. RB Leipzig 3 2 1 0 1 7 4 3





9. Stuttgart 3 2 1 0 1 6 5 1

10. Hoffenheim 3 2 1 0 1 4 4 0

11. Augsburg 1 2 0 1 1 5 7 -2

12. Heidenheim 1 3 0 1 2 4 7 -3

. B. Moenchengladbach 1 2 0 1 1 4 7 -3

14. Mainz 1 2 0 1 1 2 5 -3

15. Bochum 1 2 0 1 1 1 6 -5

16. Colônia 0 2 0 0 2 1 3 -2

17. Darmstadt 0 2 0 0 2 1 5 -4

18. Werder Bremen 0 2 0 0 2 0 5 -5

