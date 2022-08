Dorival vê Flamengo seguro em classificação na Copa do Brasil e elogia fase de Rodinei

Parceria Lance & IstoÉ 18/08/2022 - 0:32 Compartilhe

Dorival Júnior gostou bastante da atuação do Flamengo na vitória por 1 a 0 diante do Athletico, na noite desta quarta-feira, na Arena da Baixada. O resultado garantiu a classificação rubro-negra à semifinal da Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador, primeiro, elogiou a segurança defensiva do time, que chegou ao quinto jogo seguido sem sofrer gols. Depois, exaltou a fase do lateral-direito Rodinei, que deu bela assistência para o gol de Pedro.

– Na maioria dos jogos nós temos saído sem ter sofrido muito, sem termos sofrido jogadas criadas de infiltrações. Isso chama atenção porque já estamos indo para o 11º ou 12º jogo sem sofrer gol. E você percebe a evolução individual da equipe, a atuação do Rodinei, do Léo, do Fabrício, do Felipe, e a anterior que jogou também. Com segurança, sempre bem posicionados. Isso é um fator importante.

– Rodinei sempre foi muito bem comigo. Ele me deu uma resposta positiva. Ele é importante e vem em uma crescente e em uma evolução. Ele e outros jogadores estavam sendo questionados, pediam uma mudança brusca da equipe, mas com calma e cuidado buscamos a recuperação de cada atleta e com confiança – avaliou Dorival.

O Flamengo enfrenta na semifinal da Copa do Brasil o vencedor de América-MG e São Paulo, que se enfrentam nesta quinta. No domingo, às 16h, o Rubro-Negro volta a campo em duelo decisivo pelo Brasileiro: contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

AMBIENTE DO FLAMENGO

O ambiente mudou completamente. Hoje um jogador faz um gol, você vê os outros atravessando o campo para atravessar e não importa se é da mesma posição que ele. Eu acho que foi uma mudança importante, mas o desafio de manter será maior. Muita entrega de cada um deles

TIME A OU B CONTRA O PALMEIRAS?

É muito difícil nesse momento eu saber o que fazer. Estou pensando em uma mudança, mas nada definitivo. Teremos essa decisão e na quarta outra decisão. Eu ainda não tenho como adiantar nada. Nós temos que avaliar.

ATUAÇÃO DE VIDAL

Vidal entrou, foi muito bem, fez o seu trabalho com desenvoltura, dando equilíbrio. Em todos os momentos em que Vidal tem entrado, ele tem se sentido confortável. Temos que ter paciência, mas estou muito satisfeito com a qualidade.

