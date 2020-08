Dorival valoriza importância das pratas da casa no título do Athletico Equipe venceu o Campeonato Paranaense com a melhor campanha geral e a marca de segundo melhor ataque do Brasil após a volta do futebol no país

Tricampeão paranaense, o Athletico-PR encerrou a competição com chave de ouro, ao vencer o rival Coritiba, por 2 a 1, fora de casa, na noite da última quarta-feira. No clube desde o início do ano, Dorival Júnior conquistou o seu primeiro título pelo rubro-negro e atingiu algumas marcas importantes juntamente com a conquista. Para o treinador, a equipe se mostrou muito madura e consciente nas finais, mesmo tendo diversos jogadores jovens.

– Um grupo determinado e que mereceu bastante a conquista. Utilizamos diversos jogadores jovens, mas que corresponderam muito bem dentro do campo. Foi uma montagem de uma nova equipe em poucos meses e já consolidado com um título importante para o clube. Ainda temos grandes objetivos a serem alcançados na temporada e vamos seguir trabalhando forte no dia a dia.

O Athletico-PR teve a melhor campanha do Campeonato Paranaense, terminando com 36 pontos na classificação geral da competição estadual. Além disso, teve também o melhor ataque, com 36 gols marcados. Desde que o futebol retornou no Brasil, é a segunda equipe com mais gols marcados, com média de 2,33 gols por partida.

-Tivemos apenas 10 jogos no ano, mas o trabalho está sendo conduzido com tranquilidade. Os jogadores assimilaram bem a ideia de jogo que estamos implementando e a tendência é evoluirmos cada vez mais com as partidas. Agora já temos que virar a chave, pois o Campeonato Brasileiro vai começar e temos que estar preparados para fazer uma grande estreia.

