Dorival se entusiasma com vitória e prevê São Paulo mais forte diante do Cruzeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 22:42 Compartilhe

Dorival Junior festejou a boa atuação do São Paulo na vitória sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, no Morumbi, por 2 a 1, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador afirmou que o extenso trabalho feito nos dez dias de treinos na Data Fifa deu resultado dentro de campo e já prevê mais desempenho no sábado, diante do Cruzeiro.

“Deveremos mostrar uma evolução maior no jogo de sábado”, disse o treinador, em entrevista coletiva. Ao mesmo tempo, Dorival chamou a atenção para o excesso de erro nos passes, que prejudicou um pouco a produção ofensiva no time no primeiro tempo.

“O Athletico nos deu possibilidades de contra-ataque, alguns parados com faltas técnicas. Foi um grande jogo, bem disputado, bem jogado. Alguns erros de passes de ambas as equipes, é natural para um jogo em que seria crucial”, disse o técnico.

Dorival destacou a partida do volante Gabriel Neves, autor do primeiro gol. “A evolução dele é clara. Todo mundo acompanhando, ele tem técnica apurada, qualidade de passe, tem boa aproximação. Um dos primeiros jogos que eu o deixo 90 minutos e isso para nós tem sido especial. Ele vem em processo de evolução gradativo e se mantendo dentro de campo, o que tem sido importante.”

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias