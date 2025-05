Dorival minimiza falhas da defesa do Corinthians: ‘Marcação bem compacta’

O Corinthians sofreu ao menos dois gols em suas últimas três partidas no Brasileirão. Na noite de sábado, foi o suficiente para perder pela primeira vez sob o comando de Dorival Júnior, contra o Mirassol, fora de casa. O tropeço faz da equipe paulista a dona da segunda pior defesa de todo o campeonato. Ao fim da partida, o treinador evitou criticar o setor e preferiu elogiar a marcação, “bem compacta”, em sua avaliação.

“Hoje nós jogamos com um tripé na frente da nossa linha de zaga. Eles (Mirassol) conseguiram fazer poucas infiltrações por dentro, é um sinal de que a marcação estava constituída e bem compacta. Agora, foram duas jogadas, que por incrível que pareça, nós estávamos com a posse de bola e, numa troca de passes, perdemos. E provocamos essa situação…”, comentou, em referência aos gols sofridos na derrota por 2 a 1.

Os dois gols do Mirassol foram resultado de falhas defensivas do Corinthians – até mesmo o terceiro, que não chegou a ser validado, nos acréscimos. No total, o time da capital acumula 14 gols sofridos em oito jogos disputados neste Brasileirão. Só não está à frente do Juventude (20) neste quesito.

“Difícil fazer um diagnóstico numa condição como essa”, respondeu Dorival, ao ser questionado sobre as falhas em sequência no sábado. Até então, o jogo estava normal. Estávamos com o jogo equilibrado, tendo a bola, nos resguardando, trabalhando de um lado para o outro e buscando abrir um pouco mais a linha defensiva da equipe adversária. De repente, no retorno da partida, em três minutos, o Mirassol teve duas oportunidades.”

Mesmo indiretamente, o treinador reconheceu as fragilidades do setor. “Um ataque é o suficiente para que a bola acabe dentro do nosso gol. Temos que continuar trabalhando, melhorando os comportamentos defensivos da equipe”, ponderou.

O Corinthians vinha de vitória sobre o Internacional por 4 a 2. Mas, mesmo num resultado positivo, em casa, foi vazado duas vezes. Na rodada anterior, levou quatro gols do Flamengo, no Rio. Antes destas, em duas das três rodadas, sofreu dois gols, diante do Fluminense e no clássico com o Palmeiras.

Assim, a defesa corintiana é pior até mesmo de três dos quatro times que estão na zona de rebaixamento: Vasco (11 gols sofridos), Santos (10) e o lanterna Sport (10).

O time de Dorival volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Racing, do Uruguai, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, fora de casa. Pelo Brasileirão, o próximo jogo será o clássico com o Santos, na Neo Química Arena, no próximo domingo, dia 18.