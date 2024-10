Dorival mantém equilíbrio após goleada: ‘Não me iludo agora como não me desesperei antes’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 1:13 Para compartilhar:

O técnico Dorival Júnior manteve o equilíbrio após a goleada da seleção brasileira, por 4 a 0, sobre o Peru, nesta terça-feira, em Brasília, em jogo válido pela décima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

“Fico feliz pela equipe ter apresentado tudo aquilo que foi trabalhado e treinado. É um grupo em formação e carece de ajustes. A equipe ainda vai oscilar. Teremos partidas até melhores do que essa, mas entendo que podemos ter uma recaída. Não me iludo agora como não me desesperei antes”, disse o treinador em entrevista coletiva.

O treinador fez uma análise sobre a parte tática da equipe. “Não demos chance ao adversário e retomamos rapidamente a bola. No primeiro tempo o Peru se defendeu ao extremo. Jogo não estava fluindo, mas mesmo assim conseguimos o gol que foi importante. A partir dos 2 a 0 a equipe adversária se abriu e tivemos campo para trabalhar. Precipitamos em algumas situações e a circulação de bola estava um pouco lenta.”

Dorival destacou a importância da próxima Data Fifa, em novembro, quando a seleção vai enfrentar Venezuela a e Uruguai. “Próxima rodada decisiva para nossas pretensões em disputa direta pela vaga.

A seleção brasileira joga dia 14 de novembro, em Maturín, contra a Venezuela, às 18 horas de Brasília. No dia 19, o adversário será o Uruguai e a partida será disputada em Salvador, na Arena Fonte Nova, às 21h45.